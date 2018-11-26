В Перми стартовал конкурс «Спортивная элита Прикамья- 2018»

Достижения тех, кем гордятся прикамцы, по традиции отметят наградами. Лучших определят в 18 категориях, при этом впервые в списке появились: тренер по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, социально-значимый проект, фитнес-клуб, и федерация по виду спорта. Направлять заявки можно до 30 ноября в краевое Минспорта. Затем на заседании комиссии назовут по 5 номинантов. А определение самых достойных впервые доверено болельщикам и любителям спорта путем интернет-голосования.