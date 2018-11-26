Пермский край. Неделя за 159 секунд

Опасная болезнь маскируется под обычную простуду. В «Ласточках» появляются разные виды билетов. Ну и плановая готовность к Новому Году - за месяц до него. События и темы последних дней, о которых стоит сказать отдельно, - в нашем специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Угроза недели

Само не пройдет! Врачи призывают всех родителей быть благоразумными. Если ребенок чихает, кашляет и температурит, не надо спешить с самостоятельным диагнозом «грипп». Возможно, что он подхватил так называемую внебольничную пневмонию. Сегодня это настоящий бич для детских садиков и школ. По первым симптомам болезнь можно принять за обычную простуду. Но лечить ее сложнее и дольше. А подцепить проще простого. Распространяется внебольничная пневмония воздушно - капельным путем. Дети - главная мишень вируса.

Видео недели

Еще немного, еще чуть-чуть. И новая пермская телебашня приобретет законченный вид. 20-метровый шпиль начали поднимать наверх. К концу года его обещали поставить на место и закрепить. Как только это случится, пермская башня станет третьей в стране по высоте. Выше только в Москве - 540 и в Питере - 326 метров. Нам наших двухсот семидесяти пяти вполне хватит на то, чтобы закрыть всю территорию края современным цифровым телесигналом.

Ритуал недели

Сырой нефтью помазанные. Это про новых сотрудников предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которых только что посвятили в нефтяники. Всего 54 человека. Практически все - выпускники профильных учебных заведений, средних специальных и высших. Всех пермские нефтяники «взяли на заметку» еще несколько лет назад, за успехами в учебе следили и поддерживали, если это требовалось. Как сказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков, все новобранцы - представители цифрового поколения на предприятии. Так как именно им предстоит на практике внедрять все наработки новой технической революции, связанной с цифровизацией всего производства.

Инициатива недели

В пятницу - только по билету с местом. Решено, что вечерние пятничные рейсы поезда «Ласточка» будут отличаться от всех остальных. Проездные документы можно будет купить только в кассе и только по документу, удостоверяющему личность. А в самих билетах будут обозначены места. В остальное время билеты на «Ласточку» можно купить в кассе, через мобильное приложение и в терминалах самообслуживания. Без документов. Обещано, что стоимость пятничных вечерних и прочих проездных документов будет одинаковая.

Цифры недели

Арифметика праздника. 5000 новогодних гирлянд. 130 деревьев для их закрепления. 650 новогодних конструкций. Это - планы по украшению Перми к приближающемуся Новому году. Говорят, что нынче все будет сделано в общей стилистике.Украсить город полностью планируют уже к 1 декабря. А еще пермякам обещаны сразу три новогодние карусели. Это из официального. Плюсом идет все то, что добавят к оформлению сторонние организации. Для уважающих себя структур теперь это правило хорошего тона.