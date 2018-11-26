Чайковские нефтяники отметили 60-летие станции «Уральской»

Чайковские нефтяники отмечают 60-летие нефтеперекачивающей станции «Уральская». Это самая старшая НПС в Пермском крае. За успешную работу современное поколение благодарит ветеранов, некоторые из которых проработали здесь более 40 лет.

Праздничное чаепитие здесь, на нефтеперекачивающей станции, не обходится без торта. Во главе стола - ветераны. Иван Гусев проработал на НПС «Уральской» 43 года. За это время многое поменялось, но неизменным осталось одно - гордость за профессию.

Иван Гусев: "Ездили в командировки, вроде и от семьи отрывали, но было интересно. Нефтепровод - это было впервые, обслуживали его. Гордились тем, что мы нефтяники".

Повод для короткого перерыва в работе весомый, исторический. 60 лет со дня основания НПС, здесь, под Чайковским. Эта станция самая старшая в Пермском крае.

Станция начинает свою историю в 1958 году. В те времена ее назвали в честь близлежащей деревни Дряхлы. И в 1967 году она получает современное название «Уральская».

Станция «Уральская» обслуживает 150 км трубопроводов. Ее коллектив, это около 100 человек, следит за тем, чтобы все работало бесперебойно. Сотрудники обслуживают оборудование, обеспечивают выполнение необходимых объемов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу - Пермь-Альметьевск. Впрочем, и здесь в глубинке технический прогресс не стоит на месте.

Иван Павлов, заместитель начальника по общим вопросам ПРНУ ПАО «Транснефть-Прикамье»: "Меняются задачи, не стоит на месте научно-технический прогресс, появляются новые технологии, не стоим на месте и мы. У Пермского нефтепроводного управления, как и у всей «Транснефти», есть программа технического перевооружения, она разработана на годы вперед".

Как признался руководитель станции, надежный фундамент работы - прежде всего дружный и постоянный в своей основе коллектив. Впрочем, это все благодаря преемственности поколений.

Владимир Дуев, начальник НПС «Уральская»: "За 60 лет существования станции здесь образовались многочисленные династии с общим стажем работ более 100 лет. Я считаю, это очень важно. Со дня основания станции работали бабушки, дедушки, сейчас работают внуки. Старшее поколение передает опыт молодому".

В праздничный день не обошлось без опытных наставлений и, конечно, пожеланий.

Иван Гусев: "Пожелание, чтоб дальше существовала «Транснефть». Потому что много на ней держится".