В МЧС назвали причины ЧП на улице Клары Цеткин,19 в Перми. Утром в воскресение из-за хлопка и пламени были эвакуированы все жители девятиэтажного малосемейного общежития.

Жильцы вернулись в свои квартиры в течение дня в воскресенье. Исключение - жильцы 2-х квартир. Здесь из-за взрыва повреждены межкомнатные перегородки.

Взрыв прогремел в 8 часов утра в воскресенье. Пришлось эвакуировать весь дом, всего более 100 человек. Пострадавших нет. Хозяева квартиры, где произошел хлопок, в момент ЧП отсутствовали.

Как выяснили представители МЧС, причиной всему стал поврежденный газовый баллон объемом 500 мл и паяльное оборудование.

Проведена оценка состояния конструкций дома, повреждений несущих стен не выявлено.