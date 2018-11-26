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Метель и гололедица стали причиной массовых ДТП
В минувшие выходные в Перми ГИБДД и очевидцы зафиксировали десятки ДТП, причиной большинства стала погода - метель и гололедица. Одно из массовых ДТП произошло на Восточном обходе в районе ЖК «Грибоедовский», свидетели пишут о десятке пострадавших авто. На объездной дороге Краснокамска также произошло ДТП с участием легковушек и фур - видео со стоящими на обочине машинами было выложено в сеть. Пострадавших авто - около десятка. Как минимум две аварии произошли с участием общественного транспорта.
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