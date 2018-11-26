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Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках
Пермский музыкант Андрей Киряков научился играть одновременно на трех балалайках и отправляется в тур по России. Это будет программа с песнями в современном звучании и элементами шоу. Некоторые композиции Андрей исполнит стоя. Это необычно для классических балалаечников, которые играют только сидя, пишет газета «Текст». Эффект достигает лайф-луппингом – система, которая позволяет записывать звуки, а затем сводить их в единую мелодию.
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