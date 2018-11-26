← Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу
Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках →
Шарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминации
В скором времени город украсит новогодняя иллюминация. В Перми начали украшать новогодний маршрут, который будет начинаться с главного ледового городка на площади у Театра-Театра и заканчиваться театральным сквером. Обещают, что оформление будет особенно ярким и абсолютно новым. К примеру, для украшения Компроса будет задействовано около пяти тысяч метров гирлянд, а в театральном сквере будут установлены световые инсталляции в виде масштабных театральных масок. На площади перед гостиницей «Урал» появится арт-объект «Дерево желаний» и карусель. Полностью преобразить город обещают к 1 декабря.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу
В «Ласточку» - по удостоверению личности
«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор
Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотники
Специальный репортаж. Рабочий визит губернатора Пермского края в Красновишерск
Русский путь на север
Соловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыканта
Вести Пермь. События недели 25.11.2018
В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства
«Будем лучше заниматься любовью, а не войной!»
Добавить комментарий: