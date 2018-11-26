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← Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках →

Шарики-фонарики: в Перми начался монтаж новогодней иллюминации

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иллюминация

В скором времени город украсит новогодняя иллюминация. В Перми начали украшать новогодний маршрут, который будет начинаться с главного ледового городка на площади у Театра-Театра и заканчиваться театральным сквером. Обещают, что оформление будет особенно ярким и абсолютно новым. К примеру, для украшения Компроса будет задействовано около пяти тысяч метров гирлянд, а в театральном сквере будут установлены световые инсталляции в виде масштабных театральных масок. На площади перед гостиницей «Урал» появится арт-объект «Дерево желаний» и карусель. Полностью преобразить город обещают к 1 декабря.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.11.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

Пермский музыкант научился играть одновременно на трех балалайках →

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