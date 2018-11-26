Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

Нестационарные торговые объекты, расположенные в «зонах культурного наследия», подлежат демонтажу. Верховный суд Российской Федерации принял решение отменить распоряжение Пермского краевого суда. Речь идет о размещении киосков в исторических зонах, они обозначены на карте современной Перми. Летом этого года владельцы части таких объектов - преимущественно газетных киосков, начали подавать заявления в суд, и в итоге Прикамская фемида встала на их сторону, запретив демонтировать подобные строения. Краевой центр охраны памятников обратился в Верховный суд, который подтвердил правоту ранее действующих правил о размещении нестационарных торговых объектов в исторических зонах.

Александр Жуковский, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "В зонах охраны объектов культурного наследия сохраняется историческая природная среда данных объектов культурного наследия. Нестационарные торговые объекты в данном случае воспринимаются как объекты дисгармонирующие, которые не относятся к исторической и природной среде объектов культурного наследия, поэтому разработчиками и экспертами признавался запрет на их размещение".