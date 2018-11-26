В «Ласточку» - по удостоверению личности

В пятницу - только по билету с местом. Решено, что вечерние пятничные рейсы поезда «Ласточка» будут отличаться от всех остальных. Проездные документы можно будет купить только в кассе и только по документу, удостоверяющему личность. А в самих билетах будут обозначены места. В остальное время билеты на «Ласточку» можно купить в кассе, через мобильное приложение и в терминалах самообслуживания. Без документов. Обещано, что стоимость пятничных вечерних и прочих проездных документов будет одинаковая.