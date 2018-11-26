В Пермской художественной галерее всеобщему взору представлены уникальные артефакты древней истории края, которые до сих пор могли видеть только ученые. Грандиозную выставку составили из экспонатов, принадлежащих самым разным культурным и научным институтам, в том числе из соседних регионов.

Совершить погружение в историю возможно на выставке «Предчувствие севера». Уникальное оружие, украшения и погребальные маски из Баяновского могильника 9-10 веков сопровождаются художественными изображениями тех самых мест, где и производились раскопки.

Артем Восторкнутов, заведующий музеем археологии, этнографии пермского Предуралья ПГГПУ: "Выставка этих предметов - это действительно возможность показать их людям, потому что так, в таком масштабе мы их еще никогда не показывали".

Сама выставка - это и есть путь, только не в пространстве, скорее, во времени и культуре.

Русский путь на север - это неизбежное взаимодействие народов. И Пермский край здесь как плавильный котел для множества культур. Так, христианизация на выставке представлена как венчание коми-пермяка с девушкой в старообрядческом наряде, а над ними богоматерь в деревянном окладе.

От бабиновской дороги путь на Верхотурье и дальше в Сибирь. А еще уникальные портреты прикамских промышленников и оригиналы документов, которые первые покидают стены государственного архива.

Более 300 предметов из 13 прикамских музеев. В одном месте постарались собрать все лучшее, используя самые разные выразительные средства.

Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи: "К нам новгородцы шли, к нам Москва, в конце концов, пришла, мы, в конце концов, продлили этот путь в Сибирь. И вот эти пути-дороги для нас очень важны на выставке были. Пути-дороги и человек!".

Весь проект рассчитан на 3 года. Кроме Перми выставки откроются в Выборге, Омске, Мурманске, Архангельске и Норильске. Это не считая презентацию в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде. По итогам должен выйти большой девятитомник, посвященный истории русского севера.