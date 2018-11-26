Соловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыканта

В Перми готовится необычный рок-концерт. Выступят на нем два музыканта, один из которых почти ничего не видит, а второй прикован к креслу болезнью Бехтерева. Это когда каменеют суставы и каждое движение отдается жуткой болью. Будущее выступление - это заветное желание Александра Баженова, известного в прошлом рокера, а сегодня инвалида.

Общаются на своем профессиональном, музыкальном языке. Подготовка к концерту проходит дистанционно. Преимущественно днем. Вечером у Александра - боли. Вынужденное заточение в квартире оказалось мучительным для рок-музыканта.

Александр Баженов: "Птицу если запереть в клетку, она петь не будет. Соловья попробуйте, он умрет в клетке. Ему нужна свобода, аудитория, воля".

Музыкой занимается около 30 лет. Играл в группах, гастролировал. Теперь в сидячем положении Александр Баженов проводит 24 часа в сутки. Двигаться не может. Спит так же - сидя. Болезнь Бехтерева не дает расслабиться ни на секунду. Единственный постоянный собеседник – Наталья, подруга детства. 2 раза в неделю она приходит, чтобы помочь.

Наталья Селезнева: "Время уходит на покупку продуктов, приготовление бульона. Иногда общаемся, когда состояние позволяет".

По ту сторону монитора тоже необычный музыкант. У Сергея сохранился только 1% зрения. Это не мешает молодому человеку выступать с группой, преподавать гитару и писать музыку. Сейчас он доделывает минусовки к общему концерту, под чутким руководством Александра.

Сергей Спиридонов: "Я просто понимаю его ситуацию, я сам вижу плохо, и у меня тоже есть ограничения в музыкальном плане. Мне просто захотелось помочь".

Концерт планировали давно, но площадку для выступления удалось найти только сейчас. На встречу пошли ребята из недавно открывшегося бара-квартирника.

Сергей Деменев: "Мы понимаем, что им негде выступить, почему бы нам и не дать площадку. Мы только за. Мы любим музыку".

Несмотря на то что каждое движение для Александра приносит страдания, концерт будет немаленьким. В кислородной маске музыкант исполнит 10 композиций. В дуете с Сергеем. Выступление планировали на ближайшее воскресенье, но здоровье внесло свои коррективы.

Концерт состоится в любом случае и в ближайшее время, так сказал сам Александр. Но точная дата зависит только от состояния его здоровья.

Артисты будут рады всем ценителям музыки. Главная цель - поделиться с обществом проблемой людей с ограниченными возможностями. Песни жизненные - про любовь.