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Вести Пермь. События недели 25.11.2018
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 25 ноября 2018 года.
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