В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

Пермь проводила домой делегатов пятого Всероссийского форума национального единства. Для всех мероприятий не хватило одной площадки - их было три. Еще бы - своих представителей прислали все российские национальные республики. Всего было 45 делегаций. И конечно, сами пермяки - полиязычные и многоконфессиональные.

Вот как надо радоваться победе. Не хуже чем на какой-нибудь Олимпиаде. Хотя здесь речь совсем не о спорте. Активисты ХМАО организовали «Северный дом», в котором дети и взрослые учатся друг у друга. С этим проектом и выиграли.

Анна Изюмова, председатель Урайского отделения общественной организации «Спасение Югры» (Ханты-Мансийский АО - Югра): "Я на самом деле до сих пор не считаю, что я делаю что-то сверхъестественное, из ряда вон выбивающееся. Делаю, что могу, делаю то, что люблю, делаю то, что хорошо получается".

Последний день форума национального единства - это подведение итогов. Призы вручают и победителям конкурса «Взгляд на страну». В небольших роликах участники рассказывают о добрых делах, традиционных занятиях, мудрости народов в широком смысле.

Владимир Зорин, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям: "Мы с вами, нынешнее поколение, молодежь, должны это сохранить, развить, и передать дальше эту эстафету, а такие события, как пермский форум, помогают решать эту задачу".

Три дня, 500 делегатов из 45 регионов страны. Три площадки. Официальные мероприятия в Усть-Качке, культурные - в доме творчества «Губерния», телевизионные - на студии ГТРК "Пермь". Участники рассказывали о себе, пели и танцевали. Пятый по счету форум уже традиционно поддерживает администрация губернатора Пермского края.

Анастасия Субботина, начальник отдела национальных и религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Здесь собираются те, кто занимается темой национальной политики профессионально на любых постах. Все те, для кого эта тема не просто красивая картинка или национальный костюм, а ежедневная работа на благо сохранения мира".

Как раз для профессионалов - деловая программа. Участники обсуждали новую стратегию государственной национальной политики.

Александр Черных, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН: "Там очень много разделов посвящено, в том числе, такому важному направлению как миграционная тематика. Это по-прежнему актуально, но и в то же время остались традиционные цели и задачи, связанные с сохранением этнокультурного многообразия и формированием единства российской нации".

По традиции в конце форума все его участники собираются на крыльце, чтобы сделать фотографию с флагами регионов-участников.