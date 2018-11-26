Делегация итальянской Сицилии решилась на неформальное знакомство с пермскими улицами.

Бурно проявлять свои чувства у итальянцев, действительно, в крови. Взять хотя бы первые эмоции при виде пермских артиллерийских орудий.

"Очень интересно посмотреть, но не использовать. Будем лучше заниматься любовью, а не войной! Это для итальянцев более важная история!", - делятся впечатлениями гости из Сицилии.

«Неделя Сицилии в Перми» завершилась, но ее участники – бизнесмены из города-побратима – итальянского Агридженто решили задержаться, чтобы поближе познакомиться с местными достопримечательностями. Например, потереть нос «Петровичу» - так в Перми прозвали памятник водопроводчику, который установлен возле Пушкинской бани.

В составе делегации – представители сфер моды, дизайна, туризма, гастрономии, организаторы свадеб и фотографы. Во время экскурсии телефоны из рук не выпускал никто - количество сэлфи, уже опубликованных в соцсетях, исчисляется десятками.

Кристианно Вассало: "Мы думали, что будет гораздо холоднее, но сегодня вышло солнце, которое мы привезли с собой!".

Здесь наши горячие гости, конечно, слукавили. Суровый уральский климат взял свое. К «Соленым ушам» итальянцы уже бежали вприпрыжку, пытаясь согреться.

Итальянцы признались, что в ходе поездки поняли главное - причины «побратимства» Перми и Агридженто - среди схожего отметили дружелюбие жителей и развитую инфраструктуру.

Джузеппе Кумбо: "Климат очень холодный, но люди очень теплые. Сердца у вас горячие, мы ждем вас в Сицилии".

Завершили путешествие в Россию горячими итальянскими объятиями и приглашениями с ответным визитом.

В Пермском зоопарке под клеткой со львом сокровища вряд ли закопаны. Но как гласит итальянская пословица - кто нашел друзей, тот нашел клад. И это совершенно точно можно применить к нашим гостям из Агридженто.