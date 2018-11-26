Пермский край готовится к приёму «цифры»

В Ёгве, это Кудымкарский район, на теле- и радиопередающей вышке заработал новый передатчик цифрового эфирного ТВ, добавив в список программ еще 10 каналов. Так что теперь и Коми округ полностью готов отказаться от неустойчивого аналогового сигнала. Осталось подготовить телевизоры. Впрочем, многие жители уже сделали это.

Простое движение стилусом - и запущен второй мультиплекс. 20 каналов в отличном качестве теперь доступны всем жителям Коми-Пермяцкого округа.

Если у вас дома уже цифровое телевидение, дополнительного оборудования покупать не нужно, достаточно просто включить поиск каналов. Если возникли проблемы с подключением, задать вопрос можно по телефону горячей линии 8-800-22-20-02. Пока вещание в тестовом режиме, но на качество эфира это серьезно не повлияет.

Александр Алексеевич, главный инженер филиала РТРС Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра: "Мы обеспечим трансляцию второго федерального мультиплекса на территории Коми-Пермяцкого округа в полном объеме. Никаких длительных отключений мы не планируем".

Кто еще не заменил аналоговое вещание цифровым, стоит поторопиться, чтобы не остаться без телевизионных программ.

Уже в следующем году начнётся поэтапное отключение аналоговых каналов во всей России.

Полное отключение планируется в середине 2019 года. В цифровом формате в эфире из региональных компаний останется только ГТРК «Пермь». Как и всегда - на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Александр Нечаев, житель села Ёгва: "Меня интересуют события в Пермском крае, Коми-округе. Заставки идут по «России 1», это главный новостной канал у меня".

Все двадцать каналов цифрового эфирного ТВ отныне доступны жителям крупнейших городов и сел Пермского края, а также их окрестностей. Волонтеры по всему региону уже спешат помочь тем, кто самостоятельно не может переключить свой телевизор

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края: "Дальше мы будем подключать остальные территории Пермского края. И в следующем году он заработает по всей территории".

На центральной телебашне в Перми уже начались работы по установке шпиля, на котором закрепят передатчики. Так что, возможно, обещание министра сбудется еще до нового года.