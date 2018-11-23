Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Детскими тропами

Сюрпризы небесной канцелярии

смотреть видео

погода

На выходные в Прикамье ожидается небольшое потепление, но могут быть новые, обильные снегопады. Последние новости из небесной канцелярии мы узнали у нашего постоянного консультанта Андрея Шихова. 

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В ночь на субботу ожидается достаточно серьезное похолодание. Впервые в ноябре температура может понизиться до минус 20 градусов, по востоку края может приблизиться до отметки в минус 25. Но похолодание будет непродолжительным. Утром в субботу Пермский край окажется под влиянием очередного циклона, температура начнет повышаться, во второй половине дня она перейдет через отметку в минус 10. Ожидаются умеренные осадки в виде снега. Снегопады продолжатся и в воскресенье, при этом температура повысится днем до минус трех - минус пяти градусов, по северу несколько холоднее.

На следующей неделе, по предварительным прогнозам, стоит ждать более серьезного похолодания, которое произойдет в последних числах ноября. Похолодание будет связано с арктическим вторжением. Возможно, что в Перми температура опустится до минус 25 градусов".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 23.11.2018 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Детскими тропами

ГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТП

Главный тренер ХК «Молот- Прикамье» покинул пост

В Перми открылся фестиваль кулинарного мастерства «Рататуй»

«Живая нить»: в Перми подводят итоги творческого марафона

Пермский край глазами детей

Пермь. Новости культуры 22.11.2018

В Перми составлен рейтинг добросовестных застройщиков

В микрорайоне Грибоедовский включили уличное освещение

Приключения сицилийцев в России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Детскими тропами

Обратите внимание

в Перми

Сюрпризы небесной канцелярии

В выходные в Прикамье обещают температурные качели: сначала похолодает до минус 20, а затем потеплеет до минус трех.
23.11.2018 в 17:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Мама» - главное слово!

В районах Перми начинаются мероприятия, посвященные Дню матери.
23.11.2018 в 17:05

Метки: в Перми, Общество

В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек

Пермский край - оптимальная площадка для реализации пилотного проекта по сбору батареек. Всего за неделю пермяки собрали 23 тонны.
23.11.2018 в 16:45

Метки: в Перми, Общество

Детскими тропами

В Перми издали электронный путеводитель для туристов, путешествующих с детьми.
23.11.2018 в 16:25

Метки: в Перми, Культура, Общество

ГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТП

Самая частая причина аварий – выезд на встречную полосу.
23.11.2018 в 16:02

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Продолжение следует: в Перми начался новый суд по иску DJ Smash к экс-депутату Телепневу

Пострадавшая в драке звезда требует компенсировать моральный ущерб.
22.11.2018 в 12:40

Метки: в Перми, В России, Происшествия

В единстве и согласии

500 делегатов из 45 регионов страны приехали в Прикамье на пятый Всероссийский форум национального единства.
22.11.2018 в 11:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Избитый DJ Smash требует от Телепнева 12 миллионов рублей

В Перми начало рассмотрение гражданского иска музыканта к бывшему депутату
22.11.2018 в 10:17

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

МЭФ-2018: как увеличить экспорт товаров?

В Перми открылся Межрегиональный экспортный форум. Здесь не только общаются, подписывают документы, но и представляют инновации.
22.11.2018 в 09:20

Метки: в Перми, В России, Экономика, Власть

Лента новостей RSS каналы

Сюрпризы небесной канцелярииСюрпризы небесной канцелярии

«Мама» - главное слово!«Мама» - главное слово!

В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареекВ Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек

В Чусовом вынесен приговор виновнице пожара в общежитии, погубившего 6 человекВ Чусовом вынесен приговор виновнице пожара в общежитии, погубившего 6 человек

Детскими тропамиДетскими тропами

ГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТПГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТП

Главный тренер ХК «Молот- Прикамье» покинул постГлавный тренер ХК «Молот- Прикамье» покинул пост

В Перми открылся фестиваль кулинарного мастерства «Рататуй»В Перми открылся фестиваль кулинарного мастерства «Рататуй»

«Живая нить»: в Перми подводят итоги творческого марафона«Живая нить»: в Перми подводят итоги творческого марафона

Пермский край глазами детейПермский край глазами детей

Пермь. Новости культуры 22.11.2018Пермь. Новости культуры 22.11.2018

В Прикамье продолжают искать мужчину, напавшего на школьникаВ Прикамье продолжают искать мужчину, напавшего на школьника

В Перми составлен рейтинг добросовестных застройщиковВ Перми составлен рейтинг добросовестных застройщиков

В микрорайоне Грибоедовский включили уличное освещениеВ микрорайоне Грибоедовский включили уличное освещение

Приключения сицилийцев в РоссииПриключения сицилийцев в России

Медведица Милка обустраивает «берлогу» и готовится к родамМедведица Милка обустраивает «берлогу» и готовится к родам

Политех приглашает абитуриентов и родителейПолитех приглашает абитуриентов и родителей

Штраф за излишнее милосердиеШтраф за излишнее милосердие

Нарколаборатория на колесах: в Перми осудили дилера-амфетаминщикаНарколаборатория на колесах: в Перми осудили дилера-амфетаминщика

В Перми пройдет Чемпионат по чтению вслухВ Перми пройдет Чемпионат по чтению вслух

Пермским подросткам помогли определиться с будущимПермским подросткам помогли определиться с будущим

В Прикамье судебные приставы вышли на должника по фотографии коттеджа в соцсетяхВ Прикамье судебные приставы вышли на должника по фотографии коттеджа в соцсетях

20 каналов в цифровом качестве20 каналов в цифровом качестве

В Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствийВ Перми кошки посоревнуются в преодолении препятствий

Пермские сироты демонстрируют кулинарные талантыПермские сироты демонстрируют кулинарные таланты

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную