Сюрпризы небесной канцелярии

На выходные в Прикамье ожидается небольшое потепление, но могут быть новые, обильные снегопады. Последние новости из небесной канцелярии мы узнали у нашего постоянного консультанта Андрея Шихова.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В ночь на субботу ожидается достаточно серьезное похолодание. Впервые в ноябре температура может понизиться до минус 20 градусов, по востоку края может приблизиться до отметки в минус 25. Но похолодание будет непродолжительным. Утром в субботу Пермский край окажется под влиянием очередного циклона, температура начнет повышаться, во второй половине дня она перейдет через отметку в минус 10. Ожидаются умеренные осадки в виде снега. Снегопады продолжатся и в воскресенье, при этом температура повысится днем до минус трех - минус пяти градусов, по северу несколько холоднее.

На следующей неделе, по предварительным прогнозам, стоит ждать более серьезного похолодания, которое произойдет в последних числах ноября. Похолодание будет связано с арктическим вторжением. Возможно, что в Перми температура опустится до минус 25 градусов".