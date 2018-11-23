Детскими тропами

В Перми издали электронный путеводитель для туристов, путешествующих с детьми. Интерактивную карту выпустила библиотека имени Кузьмина. В книгу вошли такие известные места края, как Каменный город, Ординская подводная пещера, заброшенные Шумихинский и Юбилейный, Полюдов камень, а также села и деревни со своей историей и достопримечательностями. Как считают издатели, детский и семейный туризм все чаще сводится к совместному полету в теплые края. Но наш край тоже достоин внимания. Путеводитель доступен как в виде pdf-файла, так и в виде электронной книги.