Детскими тропами
В Перми издали электронный путеводитель для туристов, путешествующих с детьми. Интерактивную карту выпустила библиотека имени Кузьмина. В книгу вошли такие известные места края, как Каменный город, Ординская подводная пещера, заброшенные Шумихинский и Юбилейный, Полюдов камень, а также села и деревни со своей историей и достопримечательностями. Как считают издатели, детский и семейный туризм все чаще сводится к совместному полету в теплые края. Но наш край тоже достоин внимания. Путеводитель доступен как в виде pdf-файла, так и в виде электронной книги.
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