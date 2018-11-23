ГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТП
ГИБДД бьет тревогу. За три дня в дорожно-транспортных происшествиях на территории Пермского края погибли пять человек. 48 получили травмы. Самая частая причина аварий – выезд на встречную полосу. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и держать необходимую дистанцию.
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