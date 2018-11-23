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Главный тренер ХК «Молот- Прикамье» покинул пост
Главный тренер хоккейного клуба "Молот- Прикамье" Дмитрий Крамаренко ушёл в отставку после очередного домашнего поражения. "Горняку" пермяки уступили со счетом 2:4, что очень осложнило последующий выход в плей- офф чемпионата ВХЛ. Сейчас прикамцы располагаются на 26-й строчке. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Долишня.
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