В Перми открылся фестиваль кулинарного мастерства «Рататуй»

В Перми начался фестиваль кулинарного мастерства "Рататуй". В создании всевозможных блюд соревнуются дети-сироты. В роли наставников - студенты техникума, будущие повара.

Место проведения - Торгово-технологический колледж. На фестиваль съехались команды из разных городов Прикамья - Лысьва, Горнозаводск, Чайковский, Краснокамск.

Каждая команда тянула билет, в нем указан набор продуктов, из которых ребята начали готовить конкурсные блюда.

Фестиваль продлится два дня. Планируется, что ребята из детских домов смогут поработать с шеф-поварами пермских ресторанов. Не исключено, что благодаря фестивалю кто-то из участников в будущем выберет профессию повара.