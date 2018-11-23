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В Перми открылся фестиваль кулинарного мастерства «Рататуй»
В Перми начался фестиваль кулинарного мастерства "Рататуй". В создании всевозможных блюд соревнуются дети-сироты. В роли наставников - студенты техникума, будущие повара.
Место проведения - Торгово-технологический колледж. На фестиваль съехались команды из разных городов Прикамья - Лысьва, Горнозаводск, Чайковский, Краснокамск.
Каждая команда тянула билет, в нем указан набор продуктов, из которых ребята начали готовить конкурсные блюда.
Фестиваль продлится два дня. Планируется, что ребята из детских домов смогут поработать с шеф-поварами пермских ресторанов. Не исключено, что благодаря фестивалю кто-то из участников в будущем выберет профессию повара.
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