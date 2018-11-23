«Живая нить»: в Перми подводят итоги творческого марафона

В Перми в рамках Всероссийского форума национального единства завершился конкурс музыкальных проектов «Живая нить».

В течение двух дней артисты показывали разнообразие не только культурных традиций, но и жанров. Народные песни, инструментальные композиции, танцы, дефиле в национальных костюмах. В перерывах между выступлениями участники посещали различные мастер-классы - по обвинской росписи, созданию обереговых кукол и даже по пению. Этот мастер-класс провели артисты Ансамбля Дмитрия Покровского.

Показать свое мастерство приехали конкрсанты со всех уголков Пермского края и почти из всех регионов Российской Федерации. Итоги конкурса будут подведены уже сегодня.