Пермский край глазами детей

Белогорский монастырь, Феодосиевская церковь, Чердынские храмы, камень Ветлан и река Вишера. В Перми завершился краевой конкурс детского рисунка «Природные, исторические и культурные достопримечательности Прикамья». Получилось так, что дети выбирали натуру для своих работ в основном там, где живут. В итоге жюри увидело практически все достопримечательности региона.

Всего на конкурс поступило около тысячи работ. На первом этапе отобрали триста, а в финал вышли 60 самых лучших. Все участники получат подарки и ценные призы, а рисунки-финалисты уже в ближайшее время появятся на баннерах на центральных улицах Перми. Часть произведений будет напечатана в сборнике в рамках проекта «Мой город - моя галерея» под патронажем Пермской городской думы.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Очень интересные работы, яркий взгляд детей. И мы сейчас, этот год у нас юбилейный 295, мы готовимся к 300-летию, появилось очень много мест, памятники, церкви отреставрированные, ребятам есть что нарисовать".