Пермь. Новости культуры 22.11.2018
25 ноября зрителей приглашают на мюзикл "Волшебный напиток" по повести Михаэля Энде. Стихи к спектаклю написаны специально для Пермского театра кукол московским поэтом и сценаристом Сергеем Плотовым, известным по своей работе над сценариями сериалов "Моя прекрасная няня" и "Солдаты", а также текстами выступлений Геннадия Хазанова.
Подробнее о премьере рассказывают гости программы "Новости культуры" - Олег Каторгин, художник алхимического мюзикла «Волшебный напиток» и Илария Никоненко, художник по костюмам алхимического мюзикла «Волшебный напиток».
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