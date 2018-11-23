Пермь. Новости культуры 22.11.2018

25 ноября зрителей приглашают на мюзикл "Волшебный напиток" по повести Михаэля Энде. Стихи к спектаклю написаны специально для Пермского театра кукол московским поэтом и сценаристом Сергеем Плотовым, известным по своей работе над сценариями сериалов "Моя прекрасная няня" и "Солдаты", а также текстами выступлений Геннадия Хазанова.

Подробнее о премьере рассказывают гости программы "Новости культуры" - Олег Каторгин, художник алхимического мюзикла «Волшебный напиток» и Илария Никоненко, художник по костюмам алхимического мюзикла «Волшебный напиток».