В Перми составлен рейтинг добросовестных застройщиков

Агентство «СВОИ» представило очередной рейтинг добросовестных застройщиков Перми. Выводы были сделаны на основании мнений 77 экспертов, телефонного опроса 600 жителей краевой столицы и личного опроса 872 владельцев квартир в новостройках. Среди критериев значились, например, соблюдение сроков сдачи объектов, качество возводимых домов, деловая репутация, цена квадратного метра или уровень доверия среди жителей. В итоге, после подсчета всех показателей, первое место заняла компания ПЗСП.

Александр Нода, директор агентства «СВОИ»: "В основу рейтинга легли в первую очередь данные от жителей новостроек, то есть мы опрашивали людей, которые непосредственно купили квартиры. Спрашивали, насколько быстро им сдали дом, у ПЗСП, кстати, сдали дом раньше заявленных сроков, люди это фиксировали, и соответственно, оценивали качество".

Эксперты вместе с тем отмечают, что для сегодняшнего покупателя стоимость квадратного метра отходит на второй план. Предпочтение отдают как раз надежности компании. Люди хотят быть уверенными, что квартиры сдадут в срок. ПЗСП вместе с главной наградой получил диплом в номинации «Самый пунктуальный застройщик». На предприятии уверяют, такая высокая планка достигнута благодаря профессиональному коллективу и целеустремленности каждого сотрудника.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»: "Мы от объекта к объекту будем стараться улучшать качество строительства наших объектов. Мы самостоятельно ведем исследования удовлетворенности наших покупателей, на основании этой обратной связи мы корректируем нашу работу, то есть находим новые и новые фишки. Я думаю, что по этим показателям мы будем среди лидеров и далее".