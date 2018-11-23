В микрорайоне Грибоедовский включили уличное освещение

Довольные жители пермского микрорайона Грибоедовский сообщают о том, что в их дворах наконец появился свет. Проблему с уличным освещением не могли решить более полугода. Разные столбы и сети здесь принадлежат разным юридическим лицам, и "Горсвет" просто не мог собственными усилиями подать электричество и осветить кварталы новостроек. В среду пришлось сюда ехать главе Перми Дмитрию Самойлову. Он достаточно жестко поговорил со всеми участниками процесса. И вот результат - на следующий вечер после его визита фонари загорелись.