В микрорайоне Грибоедовский включили уличное освещение
Довольные жители пермского микрорайона Грибоедовский сообщают о том, что в их дворах наконец появился свет. Проблему с уличным освещением не могли решить более полугода. Разные столбы и сети здесь принадлежат разным юридическим лицам, и "Горсвет" просто не мог собственными усилиями подать электричество и осветить кварталы новостроек. В среду пришлось сюда ехать главе Перми Дмитрию Самойлову. Он достаточно жестко поговорил со всеми участниками процесса. И вот результат - на следующий вечер после его визита фонари загорелись.
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