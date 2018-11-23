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Приключения сицилийцев в России
В Перми сегодня начинаются настоящие приключения итальянцев в России. Точнее, сицилийциев. Делегация приехала в Прикамье с культурным и бизнес-обменом. Но деловая часть визита завершена, сегодня у гостей есть возможность погулять по улицам Перми. Экскурсия началась с Пушкинской бани. Здесь гостей заинтересовал памятник водопроводчику Петровичу.
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