Пермским подросткам помогли определиться с будущим

Профессии добра демонстрировали в Перми. В качестве целевой аудитории - подростки, которых в некоторых ведомствах называют трудными.

В качестве экскурсантов сегодня школьники Дзержинского района Перми. Когда все двери скорой помощи открыты, интересует все, начиная от того, как делать искусственное дыхание и заканчивая графиком работы.

Для старшего фельдшера Ирины сегодняшний рассказ как воспитание смены, так что лучше сразу предупредить обо всех подводных камнях.

Ирина Кирпичникова, старший фельдшер Дзержинской подстанции скорой помощи г. Перми: "Это очень важно для подростков, которые еще только начинают задумываться о предстоящей дальнейшей жизни".

Тем временем, шеф-повар уже определился с основным блюдом. Фестиваль «Профессии добра» - прекрасная возможность совместить приятное с полезным.

Дядя Ильгар только сегодня готов поделиться рецептом самого вкусного шашлыка.

Ильгар: "Самое главное - выбор мяса, остальное все мастерство. Лук, перец, больше ничего".

Андрей Гомонов на домашней кухне считает себя полноценным поваром. На практике в кафе все оказалось сложнее, но от этого только интереснее.

Андрей Гомонов: "Проще думал, тут надо долго учиться, несколько лет".

В рамках фестиваля «Профессии добра» подросткам предлагают посетить пять экскурсий на выбор. К скорой помощи и кафе добавляются еще спортзал, пожарная часть и автосервис.

Елена Шестакова, специалист основного отдела Дворца молодежи: "Мы на самом деле хотим вдохновить ребят на добрые дела, чтобы они самореализовались, нашли себя, свою профессию".

Раскрыться окончательно помогают профориентационные тесты. Евгения, к примеру, после ответов на все вопросы окончательно решила стать врачом, даже несмотря на график работы.

После такого теста, определиться с будущим будет, конечно, гораздо проще. Но на первом месте все-таки личные впечатления. И первые списки новоиспеченных профессионалов здесь уже сформированы.