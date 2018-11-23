20 каналов в цифровом качестве
На новой телебашне в Перми стартовали работы по установке шпиля. После окончания работ и монтажа передатчиков в Прикамье запустят полноценное бесплатное цифровое эфирное вещание двадцати каналов - это так называемые первый и второй мультиплекс - пакеты федеральных каналов, где существуют региональные врезки на «России 1» и «России 24». Как заявляют связисты, работы по установке не повлияют на качество вещания сейчас. А после сигнал покроет весь регион.
В Пермском крае, как и по всей России, с начала 2019 года начнется постепенное отключение аналогового вещания. Таким образом, в бесплатном эфире в Прикамье из региональных каналов останется только ГТРК «Пермь». Все остальные с отключением аналоговых передатчиков перейдут на интернет и кабельное вещание, за которое так или иначе зрителю придется платить.
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