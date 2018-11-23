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Глава Перми встретился с жителями Мотовилихи

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Самойлов

Накануне в Мотовилихе глава краевой столицы Дмитрий Самойлов встречался с жителями в традиционном формате открытого приема. На этот раз выяснилось, что больше половины вопросов пришедшие посвятили теме образования.

В  школе №30 у Антонины Тяхфятулловой учились её дети, теперь учатся внуки, последние, правда, во вторую смену, но приходить с уроков затемно в обозримом будущем не придётся.

Антонина Тяхфятуллова: "Внук, который учится в 6 классе, в новом году пойдет в новое здание, новой школы".

Новый корпус, а по сути, комплекс из трёх зданий общей площадью 8 тысяч кв. м, расположился недалеко от основного строения на улице Ивана Франко. Внутри помещений полным ходом идет отделка.

Сергей Веснин, директор МАОУ «СОШ № 30»: №Мы хотим попробовать реализовать систему, где будет отдельно младшая школа и старшая, вот здесь у нас будет старшая".

Тема образования стала основной на приёме главы Перми Дмитрия Самойлова в Мотовилихинском районе.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "В этом году у нас появилось два новых детских сада в строю".

Горожане из первых уст узнали об итогах и планах в сфере дорожного строительства, благоустройства, общественного транспорта, расселения аварийного жилья.

После презентации поговорить с градоначальником можно было тет-а-тет.

Традиционно на подобных встречах присутствуют заместители главы администрации, представители районной власти, начальники департаментов. Любой желающий может задать свой вопрос.

В этом году Мотовилиха отметила 80 лет со дня образования района. Юбилей не обошелся без подарков. На улице Грибоедова открылся детский сад «Эрудит», продолжение реконструкции Северной дамбы от Цирка до обновленного сквера Розалии Землячки. Райский сад тоже привели в порядок. Новые дороги - уложено 72 тысячи кв. м свежего асфальта.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Мотовилихинский район становится очень перспективным - и социальная инфраструктура, и дорожная инфраструктура, всё будет в ближайшее время, все просчитано. Мы понимаем, с чем мы закончим и 2019 год и 2020, и 2021".

Новый корпус 30-й школы не просто красивые картинки в буклете, уже в сентябре 2019-го для восьми сотен школьников Мотовилихинсокго района первый звонок должен раздаться в новом здании.

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 23.11.2018 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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