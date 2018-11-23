Адвокат Телепнева потребовал провести экспертизу доказательств DJ Smash
В Свердловском суде Перми состоялось первое слушание по гражданскому иску музыканта Андрея Ширмана к Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу. В феврале бывший депутат краевого парламента и его друг побили ди-джея в пермском ночном клубе «Дом культуры», за что были осуждены на 2 года колонии поселения каждый. И вот теперь Smash через адвокатов выставил новое требование - возместить потраченные деньги на лечение и адвоката, моральный вред и упущенную выгоду. Последняя заключается в несостоявшихся выступлениях по причине болезни - за концерты Ширман планировал выручить 10 миллионов 794 рубля. В итоге иск получился на 12,5 миллионов рублей. Сумма, с которой представители ответчиков не согласились и настояли на экспертизе доказательств финансовых потерь Ширмана, представленных судье. Новое заседание назначено на 7 декабря.
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