Адвокат Телепнева потребовал провести экспертизу доказательств DJ Smash

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Ширман

В Свердловском суде Перми состоялось первое слушание по гражданскому иску музыканта Андрея Ширмана к Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу. В феврале бывший депутат краевого парламента и его друг побили ди-джея в пермском ночном клубе «Дом культуры», за что были осуждены на 2 года колонии поселения каждый. И вот теперь Smash через адвокатов выставил новое требование - возместить потраченные деньги на лечение и адвоката, моральный вред и упущенную выгоду. Последняя заключается в несостоявшихся выступлениях по причине болезни - за концерты Ширман планировал выручить 10 миллионов 794 рубля. В итоге иск получился на 12,5 миллионов рублей. Сумма, с которой представители ответчиков не согласились и настояли на экспертизе доказательств финансовых потерь Ширмана, представленных судье. Новое заседание назначено на 7 декабря.

 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 23.11.2018 в 09:53 в рубрике - Вести Пермь

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