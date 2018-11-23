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В Осе высадился «цифровой» десант
В Осе сегодня стартовала одна из первых в череде запланированных волонтерских акций. Молодежь отправилась на помощь пожилым людям, на этот раз чтобы помочь им подключить цифровое эфирное ТВ. Посильную помощь оказали связисты. Настроить приставку для знакомого с современной техникой человека особого труда не составит. Люди преклонных лет, конечно, дело другое. Вот им и помогут добровольцы.
Цифровой десант высаживается в городе Оса. Волонтеры спешат в гости к Елизавете Григорьевне. Больше 30 лет женщина проработала воспитателем в детском саду, сейчас на заслуженном отдыхе. В свои 90 лет она активно следит за новостями, правда, изображение телевизора последнее время подводит.
Елизавета Петухова: "Люблю смотреть Пермь! Весь день новости показывают, у меня есть и радио я слушаю, а здесь смотрю".
Всего 10 минут у ребят ушло на то, чтобы подключить приставку. Оборудование полагается бесплатно пенсионерам, получающим социальную пенсию, а также ветеранам ВОВ и труженикам тыла. И вот аналоговое телевидение уже сменяет цифра - 10 бесплатных каналов в отличном качестве, в декабре к ним добавятся еще 10, а пока начинается любимая программа.
После отключения аналогового телевидения уже в следующем году из бесплатных местных каналов продолжат вещание только «Россия 1» и «Россия 24». Чтобы не остаться без «голубого экрана» и смотреть репортажи журналистов «Вестей», нужно следовать инструкции.
Ренат Ашидов, ведущий инженер «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра»: "Необходимо заблаговременно приобрести приставку, либо поменять телевизор с возможностью приема цифрового сигнала".
Остались вопросы - номер горячей линии 8-800-220-20-02.
Местные волонтеры отправляются в следующую точку Осинского района - им уже поступили заявки от других пенсионеров.
Валерия Соломина, председатель молодежного совета Осинского муниципального района: "Если вам нужна наша помощь, то обращайтесь в соцзащиту нашего района, и мы к вам приедем".
Инициативная молодежь помогает с переходом на цифру и в других территориях края. Так, в Кунгурском районе с 1 декабря стартует акция школьников «Подключи бабушку». В Октябрьском с этой задачей помогут справиться студенты местного колледжа.
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