В Осе высадился «цифровой» десант

В Осе сегодня стартовала одна из первых в череде запланированных волонтерских акций. Молодежь отправилась на помощь пожилым людям, на этот раз чтобы помочь им подключить цифровое эфирное ТВ. Посильную помощь оказали связисты. Настроить приставку для знакомого с современной техникой человека особого труда не составит. Люди преклонных лет, конечно, дело другое. Вот им и помогут добровольцы.

Цифровой десант высаживается в городе Оса. Волонтеры спешат в гости к Елизавете Григорьевне. Больше 30 лет женщина проработала воспитателем в детском саду, сейчас на заслуженном отдыхе. В свои 90 лет она активно следит за новостями, правда, изображение телевизора последнее время подводит.

Елизавета Петухова: "Люблю смотреть Пермь! Весь день новости показывают, у меня есть и радио я слушаю, а здесь смотрю".

Всего 10 минут у ребят ушло на то, чтобы подключить приставку. Оборудование полагается бесплатно пенсионерам, получающим социальную пенсию, а также ветеранам ВОВ и труженикам тыла. И вот аналоговое телевидение уже сменяет цифра - 10 бесплатных каналов в отличном качестве, в декабре к ним добавятся еще 10, а пока начинается любимая программа.

После отключения аналогового телевидения уже в следующем году из бесплатных местных каналов продолжат вещание только «Россия 1» и «Россия 24». Чтобы не остаться без «голубого экрана» и смотреть репортажи журналистов «Вестей», нужно следовать инструкции.

Ренат Ашидов, ведущий инженер «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра»: "Необходимо заблаговременно приобрести приставку, либо поменять телевизор с возможностью приема цифрового сигнала".

Остались вопросы - номер горячей линии 8-800-220-20-02.

Местные волонтеры отправляются в следующую точку Осинского района - им уже поступили заявки от других пенсионеров.

Валерия Соломина, председатель молодежного совета Осинского муниципального района: "Если вам нужна наша помощь, то обращайтесь в соцзащиту нашего района, и мы к вам приедем".

Инициативная молодежь помогает с переходом на цифру и в других территориях края. Так, в Кунгурском районе с 1 декабря стартует акция школьников «Подключи бабушку». В Октябрьском с этой задачей помогут справиться студенты местного колледжа.