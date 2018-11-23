В Перми эвакуировали торговый центр «Алмаз»
Накануне в Перми эвакуировали торговый центр «Алмаз». Как сообщают очевидцы, на втором этаже появился запах гари. Предположительно, горела проводка. На место прибыли сотрудники МЧС, людей эвакуировали. Однако проверка помещений возгорания не выявила. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
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