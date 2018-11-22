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У студента медицинского колледжа обнаружен туберкулёз

туберкулез

В пермском краевом Минздраве подтвердили информацию об обнаружении туберкулеза у одного из студентов медицинского колледжа. Ранее информация появилась в социальных сетях, где неизвестные писали об открытой форме, с которой молодой человек продолжал посещать учебное заведение. Врачи историю болезни студента, по понятным причинам, не комментируют, а руководство колледжа заявило, что была проведена проверка, информация подтвердилась, молодой человек отправлен на лечение. Помещения обследовали специалисты. Официально карантин не вводился, учебный процесс был приостановлен на один день для обработки аудиторий. Сегодня занятия проходили по плану.

Ольга Плетенева, заместитель директора Пермского базового медицинского колледжа: "Конечно, будет проведено дополнительное обследование сотрудников, обучающихся, и на следующей неделе у нас будет передвижной флюорограф, и все будут проходить флюорографическое обследование".

 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Здоровье

Опубликовано: 22.11.2018 в 21:40 в рубрике - Вести Пермь

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