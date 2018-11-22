Олимпийскому чемпиону из Перми угрожают расправой

Олимпийскому чемпиону из Перми пожелали заболеть раком и сломать позвоночник. Фигуристу Максиму Транькову пришлось закрыть комментарии в своих соцсетях. Причиной стало интервью, в котором он рассказал, что на Олимпиаде в Пхёнчхане большинство тренеров и спортсменов болело за Евгению Медведеву, а не Алину Загитову. Это вызвало всплеск негатива, да такого, что спортсмену стали угрожать даже расправой. «О как! Настоящие фанаты! А вы говорите - футбол», - написал Максим в своем профиле. Ранее в интервью Траньков признался, что в юности ненавидел коньки из-за пермских гопников. Спортсмена травили, одежду смывали в унитаз, и даже пытались отрезать коньком палец.