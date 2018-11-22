В «Губернии» провели мастер-класс по Обвинской росписи

В Пермском доме народного творчества "Губерния" проходит творческая часть Всероссийского форума национального единства. В частности, здесь провели мастер-класс по Обвинской росписи.

Обвинская роспись - жемчужина народного искусства. Долгое время была неизвестна специалистам. Эта роспись своеобразная, яркая, праздничная. Главную роль в роли росписи играет контраст яркого цветового фона с живописным орнаментом. В центре композиции красуется 8-лепестковый цветок-звезда - «Обвинская роза» – излюбленный мотив обвинских мастеров. Этот цветок являлся символом Перуна-громовержца.