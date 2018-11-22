В Перми вспомнят великого баритона мировой сцены

В Пермской филармонии пройдет бесплатный концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. Он состоится 22 ноября, в годовщину смерти певца. Зрителям покажут видеозапись концерта памяти великого артиста, арии из великих опер из концертного зала имени Чайковского. Вход бесплатный. Заявлено, что билет с местом можно получить в кассе Органного зала.

Певец выступал на лучших концертных площадках мира. И не забывал Пермь - город, с которым артиста связывало немало событий.

"Пермь для меня очень значимый город, где я победил на самом первом своем конкурсе, на Всероссийском конкурсе имени Глинки. Я знаю, насколько глубоки традиции культурные этого города. Ну и помимо всего этого - мой отец родился в Перми", - рассказывал в одном из интервью Дмитрий Хворостовский.