На новой пермской телебашне начались работы по установке шпиля

На новой телевизионной башне в Перми начались работы по установке шпиля. После его водружения в Прикамье запустят полноценное бесплатное цифровое вещание 20 каналов.

Работы по установке не повлияют на качество цифрового эфирного вещания. Завершение монтажа антенной системы будет означать переход к финальной стадии строительства радиотелевизионной передающей станции. После осмотра объекта приемочной комиссией он будет сдан в постоянную эксплуатацию.

В Пермском крае, как и по всей России, с января 2019 года начнется постепенное отключение аналогового вещания. Есть несколько вариантов продолжить смотреть телевидение - подключить кабельное вещание, поставить специальную приставку или купить современный телевизор, который способен принимать цифровой сигнал.

В настоящее время "цифру" могут принимать более миллиона жителей Перми и края.

Высота новой телебашни 255 метров без антенной части. Это третья по высоте телебашня России, выше только Останкинская в Москве - 540 м и телебашня в Санкт-Петербурге - 326 метров.

Крайний срок 31 декабря 2018 года. Дальше в Пермском крае наступит эра цифрового вещания. Работы могут завершиться значительно раньше. Главное, чтобы погода не подвела.