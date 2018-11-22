На новой пермской телебашне начались работы по установке шпиля
На новой телевизионной башне в Перми начались работы по установке шпиля. После его водружения в Прикамье запустят полноценное бесплатное цифровое вещание 20 каналов.
Работы по установке не повлияют на качество цифрового эфирного вещания. Завершение монтажа антенной системы будет означать переход к финальной стадии строительства радиотелевизионной передающей станции. После осмотра объекта приемочной комиссией он будет сдан в постоянную эксплуатацию.
В Пермском крае, как и по всей России, с января 2019 года начнется постепенное отключение аналогового вещания. Есть несколько вариантов продолжить смотреть телевидение - подключить кабельное вещание, поставить специальную приставку или купить современный телевизор, который способен принимать цифровой сигнал.
В настоящее время "цифру" могут принимать более миллиона жителей Перми и края.
Высота новой телебашни 255 метров без антенной части. Это третья по высоте телебашня России, выше только Останкинская в Москве - 540 м и телебашня в Санкт-Петербурге - 326 метров.
Крайний срок 31 декабря 2018 года. Дальше в Пермском крае наступит эра цифрового вещания. Работы могут завершиться значительно раньше. Главное, чтобы погода не подвела.
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