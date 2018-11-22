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Музыкальный клуб - новая грань музея PERMM
В Пермском музее современного искусства открылся музыкальный клуб Live Stage Permm. Первым здесь выступил американский музыкант Квентин Мур, до этого уже покоривший площадки Лондона, Парижа и Берлина.
Упругий бит и безупречный вокал - музыка Квентина Мура заряжает слушателей позитивными эмоциями и хорошим настроением с первых секунд, унося на берега солнечной Калифорнии. Свои композиции он подает с особым темпераментом, невозможно не подпевать и устоять на месте. Квентин играет соул, фанк и ритм энд блюз.
Музыкантов с мировой известностью в музей современного искусства PERMM обещают привозить чаще. Для этого здесь создали специальную концертную площадку , здесь примерно раз в две недели будут выступать артисты разных направлений.
Для клуба на третьем этаже установили небольшую сцену, звуковое оборудование и свет, поставили стулья и мягкие кресла. Наслаждаться живой музыкой здесь можно в непринужденной атмосфере на мягких пуфиках.
Для тех, кто не может усидеть на месте, организовали танпол, который вмещает больше сотни зрителей.
Музыкальный клуб будет работать для друзей музея и всех любителей взрослой профессиональной музыки.
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