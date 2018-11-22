Пермь. Новости культуры 21.11.2018
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- В Перми открылся первый международный Форум моды. Большинство мероприятий прошли в стенах Музея современного искусства.
- В Перми совсем скоро пройдёт уникальный ледовый спектакль «Ромео и Джульетта». Главные роли здесь исполняют олимпийские чемпионы. Гостем программы "Новости культуры" стал Илья Авербух, режиссёр ледового спектакля.
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