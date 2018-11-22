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← В Перми автобус сбил девушку на пешеходном переходе

Пермь. Новости культуры 21.11.2018 →

Трудные подростки выбирают профессии добра

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МЧС

В Пермском дворце молодежи стартовал фестиваль «Профессии добра». Его организовали специально для подростков, находящихся в социально опасном положении. 

В рамках фестиваля ребята смогут выехать на предприятия и организации города - такие как пожарная часть, станция скорой помощи, автосервис, кафе, спортзал, для того чтобы увидеть специфику определенных профессий непосредственно на рабочих местах. 
Проект нацелен на популяризацию в подростковой среде рабочих профессий в современном обществе и оказание помощи в профессиональном самоопределении школьников. Фестиваль организован в рамках городского конкурса инициатив "Вижу. Могу. Делаю".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

Опубликовано: 22.11.2018 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми автобус сбил девушку на пешеходном переходе

Пермь. Новости культуры 21.11.2018 →

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