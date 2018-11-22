Трудные подростки выбирают профессии добра

В Пермском дворце молодежи стартовал фестиваль «Профессии добра». Его организовали специально для подростков, находящихся в социально опасном положении.

В рамках фестиваля ребята смогут выехать на предприятия и организации города - такие как пожарная часть, станция скорой помощи, автосервис, кафе, спортзал, для того чтобы увидеть специфику определенных профессий непосредственно на рабочих местах.

Проект нацелен на популяризацию в подростковой среде рабочих профессий в современном обществе и оказание помощи в профессиональном самоопределении школьников. Фестиваль организован в рамках городского конкурса инициатив "Вижу. Могу. Делаю".