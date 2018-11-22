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В Перми автобус сбил девушку на пешеходном переходе
Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло на ул. Екатерининской. Водитель допустил наезд на 19-летнюю девушку. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водителя автобуса неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Пострадавшую доставили в больницу. Девушке диагностировали травму головы и ушибы. К счастью, госпитализация не потребовалась - врачи назначили лечение и отпустили домой.
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