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В Перми автобус сбил девушку на пешеходном переходе

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ДТП

Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло на ул. Екатерининской. Водитель допустил наезд на 19-летнюю девушку. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водителя автобуса неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Пострадавшую доставили в больницу. Девушке диагностировали травму головы и ушибы. К счастью, госпитализация не потребовалась - врачи назначили лечение и отпустили домой.

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 22.11.2018 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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