Продолжение следует: в Перми начался новый суд по иску DJ Smash к экс-депутату Телепневу

В Свердловском суде Перми с утра состоялось предварительное заседание по гражданскому иску известного российского музыканта DJ Smash к бывшему краевому депутату Александру Телепневу и промоутеру Сергею Ванкевичу. Чуть раньше их уже приговорили к двум годам колонии за избиение артиста в ночном клубе. Теперь пострадавший требует компенсировать моральный ущерб, причиненный во время драки.

Истец - Андрей Ширман и ответчики - Сергей Ванкевич и Александр Телепнев - в зал суда не явились. Вместо себя они отправили адвокатов. Исковое заявление адресовано сразу двум людям - экс-депутату Законодательного собрания Пермского края и его другу.

За драку в ночном клубе "Дом культуры" экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и Сергей Ванкевич уже получили реальные сроки - по два года лишения свободы, они отбывают наказание в колонии-поселении. Но помимо физических страданий, известный музыкант понес материальные и моральные «убытки».

Лечение в больнице, оказание стоматологических услуг, оплата адвоката и моральный вред, последний музыкант оценил в полмиллиона рублей. Кроме этого Андрей Ширман в результате своей нетрудоспособности потерял доход от концертной деятельности - его размер, по мнению звезды, составил сумму в 10 миллионов рублей.

Алексей Фомин, адвокат ответчиков, отметил: "Возможно, понадобится проводить экспертизу относительно того, на каких технических средствах изготвливались данные документы. У меня в их достоверности и действительности есть сомнения".

Все бумаги столичной звезды буду проверять пермские эксперты. После того как судья зачитал исковое заявление, стороны сошлись на мнении, что доводы нужно изучить более внимательно. От каких-то комментариев представитель DJ Smash отказался.

Очередное судебное заседание назначено на 7 декабря. Перед этим ответчик должен внимательно изучить все доводы истца.