В единстве и согласии

500 делегатов из 45 регионов страны приехали в Прикамье на пятый Всероссийский форум национального единства. До пятницы включительно каждый день насыщен множеством мероприятий - они прошли и будут проходить в Перми и Усть-Качке. Обширная деловая программа. Но ярче всех - культура. Она у каждого народа своя.

5-й Всероссийский форум национального единства в очередной раз проходит при поддержке администрации Пермского края.

Михаил Мишин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей: "Поскольку сфера межнациональных отношений достаточно тонкая и чувствительная, то всегда возникают какие-то особенности, которые необходимо учитывать и корректировать для того, чтобы не возникло более серьёзных проблем".

Именно поэтому темой первого круглого стола стала «Реализация стратегии государственной национальной политики».

Александр Черных, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН: "Это только первая площадка, которая наметила и обозначила разные моменты для дальнейшего обсуждения. Это связано и с миграционной политикой, и с теми направлениями, которые будут обсуждаться на следующих площадках. И реализация стратегии государственной национальной политики, и религиозные аспекты".

Сам форум поделился на две части, одна из них деловая в Усть-Качке, а другая - творческая в Пермском доме народного творчества «Губерния». Но по пути участники заехали и в студию ГТРК "Пермь". Здесь состоялась запись программы «В гостях у Пермского края».

Участники форума, хоть и показывают и рассказывают каждый о своей национальности, но делают они это вместе. Именно поэтому на торжественном открытии почётные гости не разрезали красную ленточку, а завязывали разноцветную, тем самым показывая своё единение еще раз.