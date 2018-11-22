В Пермском музее современного искусства прошла Модная ночь
В Пермском музее современного искусства прошла Модная ночь. Съезд модельеров и дизайнеров в Перми завершился на яркой и креативной ноте. Прошел показ Артема Кривды – дизайнера из Москвы и режиссера столичных недель моды. В сфере моды его называют одним из лучших. Его коллекция очень необычна, концептуальна и креативна. Также свои коллекции представляли пермские дизайнеры. Среди них Ирина Канюкова, которая представила коллекцию «Русские сезоны». Она посвящена Сергею Павловичу Дягилеву.
Ирина Канюкова, дизайнер одежды: "Новую коллекцию я создала этим летом в Париже. Она называется «Русские сезоны. Дягилев». Она посвящена Сергею Дягилеву, его балету. Этот импресарио был для меня источником вдохновения".
Модный форум показал, что Пермь может стать столицей моды, может претендовать на это звание, что здесь живет много талантливых и креативных дизайнеров, которые могут стать известными на весь мир.
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