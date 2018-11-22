В Октябрьском районе сдали участок дороги Чернушка - Тюш

Одна проблема другой помогла. Именно так произошло в Октябрьском районе. Там сдали 40-километровый отремонтированный участок дороги Чернушка - Тюш. Он связывает село Енапаево и знакомый всем поселок Щучье Озеро. Тот самый, где сейчас строят школу, вместо той, что стояла на подпорках. Как связаны две эти истории?

Дорога Чернушка - Тюш ремонта требовала давно, говорят автомобилисты. Эту трассу не трогали почти 20 лет, так что сейчас, по словам Александра Овчинникова, изменения ощутимы на сто процентов.

Александр Овчинников, автомобилист: "Дорожка нормальная, сейчас вообще отлично! Ни кочек, вообще ничего нет, раньше она вся выбита была, невозможно ехать до Чернушки, вообще были мраки, а сейчас хорошо, гладенько!".

Одна из причин, по которой многокилометровый участок трассы привели в нормативное состояние в ощутимо короткие сроки - необходимость подвоза детей. В посёлке Щучье Озеро строят новую школу, а пока часть учеников возят в село Енапаево, в том числе по уже отремонтированной дороге.

Светлана Поскина, завуч начальных классов школы п. Щучье Озеро: "Старших ребят у нас 85, для подвоза у нас имеется три автобуса. Время пути сократилось, ребята довольны, родители тоже довольны".

Привести трассу в порядок поручил глава региона Максим Решетников, на данный момент отремонтировано более сорока километров дороги. По словам подрядчика, работали, по возможности, максимально быстро, уложились в поставленные сроки.

Сергей Дементьев, подрядчик: "На объекте Чернушка-Тюш работало более 30 единиц техники, было задействовано более ста человек персонала".

Кроме того, что сейчас обеспечена нормальная перевозка школьников, эта дорога имеет важное значение для развития межмуниципальной транспортной связи, именно по ней осуществляется транзит транспорта в соседние регионы.

Алексей Шураков, ведущий инженер Управления автомобильных дорог Пермского края: "Это дорога, соединяющая Башкирию, Удмуртию, Свердловскую область, а для жителей местных деревень и сёл эта дорога является дорогой движения школьного автобуса".

В плане технических подробностей - уложили новое покрытие, установили новые знаки, отремонтировали остановочные комплексы, нанесли новую разметку.

Работы закончены, автомобилисты могут в полной мере оценить результаты. Гарантия составляет пять лет.

Что касается дорожного ремонта в крае – темпы, взятые в прошлом году, сбавляться не будут. На восстановление и строительство новых дорог регион намерен потратить почти 13 миллиардов рублей.