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Тушите свет: микрорайон Грибоедовский остался без уличного освещения
Глава Перми Дмитрий Самойлов отправился в микрорайон Грибоедовский. Жители пожаловались на отсутствие уличного освещения, и мэр решил лично разобраться в ситуации.
Глава пообещал штрафовать ответственных за это лиц до того самого времени, пока свет не появится. Отчасти виновным в сложившейся ситуации оказался и застройщик. Наружные сети - собственность компании «ПИК-регион», именно она обязана нести расходы на содержание имущества до момента передачи земли собственникам многоквартирных домов. Последнего пока не произошло. При этом муниципальные сети, а это 23 светильника на проезде с улицы Грибоедова и на территории дома № 35 по улице Уинская, работают исправно. Глава города поручил Горсвету проверить состояние оставшихся сетей и подключить освещение в кратчайшие сроки.
Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Земля за вами?".
Представитель застройщика: "Земля, да. Она в аренде. Мы несколько писем написали".
Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Меня не интересуют письма. Доводите до своего руководства - передайте мое требование, что должно быть освещение. Мы вас будем штрафовать, мы вас будем заставлять - другого варианта нет, включайте и все".
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