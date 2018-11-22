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МЭФ-2018: как увеличить экспорт товаров?

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Стратегическая задача - удвоить объем экспорта товаров. Как выполнить поручение президента страны, решали в Перми. Здесь открылся Межрегиональный экспортный форум, мероприятия которого рассчитаны на два дня.

Мысли, люди, компании и даже экспонаты здесь - высокого полета. Межрегиональный экспортный форум в Перми. Здесь не только общаются, подписывают документы, но и представляют свои инновации. Это, по сути, мобильный аэродром, который можно развернуть даже в поле.

Разработкой из Краснокамска уже заинтересовались бизнесмены из Саудовской Аравии.

- Это каркасная сетка является нашей разработкой, технология запатентована и производится на нашем предприятии.

Чтобы помочь развивающимся компаниям выйти на внешний рынок, на форуме были подписаны соглашения между Пермским краем и далее список: Российская венчурная компания, Сбербанк, «Морион Диджитал», Технопарк «Пермь» и «ВЭБ Инновациями».

Олег Теплов, генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации»: "Соглашение подписано о создании совместного венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных проектов, как стартапов, так и существующих предприятий".

МЭФ

Наращивание экспорта, выход российских компаний на глобальные рынки - одна из стратегических задач до 2024 года, обозначенных в майском указе Владимира Путина.

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ: "Потенциал Пермского края - это рост экспорта в разы".

Помимо площадки экспортного форума, важные переговоры прошли и в краевой администрации. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса доктор Франк Шауфф высоко оценил потенциал региона.

Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса: "Вопрос экспорта играет роль, Россия уже на хорошем пути".

На сегодняшний день по итогам 9 месяцев Прикамье занимает 16-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта. А в категории несырьевого неэнергетического экспорта - 13-я позиция.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Наша задача, которая непосредственно замыкается на регион, - поддержка средних компаний, которые обладают перспективами роста. Это не только Промобот, но и «Новомет» и многие другие проекты в разных сферах. Для этого мы наращиваем наши отношения с Китаем, ОАЭ".

Как увеличить экспорт товаров, произведенных по уникальным технологиям? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было собрать всех вместе: бизнес, власть, институты развития, экспертов. Для выполнения поставленной задачи предлагается создать единую межрегиональную площадку на постоянной основе. Не исключено, что она появится именно в Пермском крае.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, В России, Экономика, Власть

Опубликовано: 22.11.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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← Снегопады в Перми обернулись десятибалльными пробками

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