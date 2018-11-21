Снегопады в Перми обернулись десятибалльными пробками
На еженедельном штабе по благоустройству в мэрии Перми подрядчикам указали на плохую уборку тротуаров и парковочных карманов в центре краевой столицы. Есть замечания и в других районах. Однако отмечено, что с улиц за последние сутки вывезено 2 тысячи кубометров снега. Достаточно ли - каждый автомобилист сегодня днем мог ответить на этот вопрос сам.
Как говорят синоптики, сегодня выпало около 10 сантиметров осадков, а для автомобилистов это обернулось девятибалльными пробками.
В пиковые часы можно было наблюдать и все 10 из 10. Самая тяжелая обстановка в центре города. Машины двигались медленно, пробки скапливались очень быстро. Автовладельцы не в восторге, но хоть их детей погода порадовала.
Елена Третьякова: "Пробки, плохо, каша, машины все в снегу, но дорожники ездят, чистят. Дети рады, совочки, лопатки, в детском саду снеговиков лепили, мне кажется, счастливы".
30-40 единиц снегоуборочной техники работает в каждом районе Перми. Как говорят, круглосуточно. Днем гребут, ночью вывозят. Машины просят не оставлять в парковочных карманах в темное время суток.
Александр Власов, первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Перми: "Это очистка проезжей части, тротуаров, заездных карманов, обработка от наледи всех элементов, а в ночной период это уже вывозка".
Сгладить обстановку в снегопад пытаются здесь - в отделе контроля и управления дорожным движением. Инженеры в ручном режиме переключают светофоры, чтобы потоки двигались быстрее. Пробки были бы меньше, если бы не ДТП, которые затрудняют работу всем.
Юлия Земцова, инженер: " Всегда, когда идет снег, ДТП становится больше. Если они происходят где-то в центре, то они, естественно, влияют на поток, заторы образуются в течение 5-10 минут".
Сегодняшний снегопад, судя по прогнозу, утихнет. Но сразу за ним ожидается похолодание до минус десяти. Это значит, что у коммунальщиков есть всего несколько часов, чтобы каша на дорогах и тротуарах под утро не превратилась в ледяные глыбы.
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