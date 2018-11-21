Взломщикам киосков по продаже бутилированной воды грозит до 5 лет тюрьмы
Завершено расследование уголовного дела в отношении взломщиков киосков по продаже бутилированной воды. Мужчины 26 и 29 лет по ночам взламывали двери монтировкой и забирали купюроприемники. Следователи доказали причастность к семи кражам. Из ларьков они похитили порядка 40 тысяч рублей.
Никита Арапов, начальник отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "В ходе проведенных мероприятий совместно с сотрудниками УМВД России по г. Перми были установлены и задержаны лица, причастные к серии краж".
Один из задержанных – 28- летний пермяк - работал водителем такси. Преступления совершали в Индустриальном и Свердловском районах. Сейчас преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Игорь Черевиков, потерпевший: "Постольку-поскольку у нас налажена система обслуживания киосков, то денег как таковых там не находится, поэтому преступники довольствовались лишь незначительными суммами. В основном были повреждены элементы платежной системы при изъятии денег".
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