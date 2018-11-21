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Спортсмен из Соликамска взял «золото» Кубка мира по пара-армрестлингу
Спортсмен из Соликамска Сергей Вяткин завоевал золотую медаль на Кубке мира по армрестлингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят в эти дни в польском городе Румия. 38-летний атлет стал лучшим в своей и абсолютной весовой категориях. Фотографиями поделился в социальных сетях. На этом чемпионате соликамец возглавил российскую сборную.
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