Спортсмен из Соликамска взял «золото» Кубка мира по пара-армрестлингу

Спортсмен из Соликамска Сергей Вяткин завоевал золотую медаль на Кубке мира по армрестлингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят в эти дни в польском городе Румия. 38-летний атлет стал лучшим в своей и абсолютной весовой категориях. Фотографиями поделился в социальных сетях. На этом чемпионате соликамец возглавил российскую сборную.